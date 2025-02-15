الامارات | تعادل غير مرضٍ.. البطائح ودبا الحصن في دائرة الخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر التعادل 2-2 على مواجهة البطائح وضيفه دبا الحصن، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. وقص دبا الحصن شريط الأهداف مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الثالثة، عبر لاعبه ميدانا بيجنا، ليمنح فريقه دفعة معنوية مبكرة، ورغم هذا التقدم السريع، لم يتمكن الفريق من الحفاظ على تفوقه، إذ أدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 23 بواسطة أديلسون ألبرتو. واستمرت محاولات البطائح لتعزيز تقدمه، ونجح في تحقيق ذلك عند الدقيقة 38 عن طريق أناتولي بيرترند، ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول. ورغم تفوق البطائح في معظم فترات اللقاء، إلا أن دبا الحصن رفض الاستسلام، وخطف هدف التعادل القاتل (5+90) عن طريق البديل أليون ندور، ليمنح فريقه نقطة ثمينة. ورفع دبا الحصن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13 «قبل الأخير»، بينما أضاف البطائح النقطة 12 إلى رصيده في المركز الـ12، ليظل كلا الفريقين في دائرة الخطر.