الامارات | 4 مباريات تفتتح كأس خليجي «قدامى اللاعبين» في الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تنظيم أربع مباريات يومياً في الدور التمهيدي من كأس الخليج لقدامى اللاعبين، المقررة في الكويت من 22 إلى 26 فبراير الجاري، على استاد جابر المبارك بالكويت.

وتشهد النسخة الأولى من البطولة مشاركة 8 منتخبات خليجية، تم توزيعها على مجموعتين، إذ تضم الأولى منتخبات الإمارات، والكويت، وقطر، وعمان، بينما تتألف الثانية من منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، واليمن، كما تلعب كل مباراة في البطولة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط.

ويفتتح منتخبا العراق واليمن المباريات يوم السبت 22 فبراير الجاري، ثم تقام مباراة المنتخب السعودي ونظيره البحريني، وتليها مباراة المنتخب الوطني ونظيره القطري، ثم تختتم الجولة بمباراة منتخبي الكويت وعمان. ويُواصل المنتخب الوطني تدريباته استعداداً للبطولة.

ويُشارك في التدريبات التي يقودها المدرب الوطني جمعة ربيع، ومساعده وليد عبيد جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة وهم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر، سعيد الكاس.