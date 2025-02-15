الامارات | الهند تتصدر بطولة فزاع لقوى أصحاب الهمم.. والإمارات رابعاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز المنتخب الهندي لقب النسخة الـ16 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 52 دولة.

وتصدر المنتخب الهندي جدول الترتيب بعد أن حصد 21 ميدالية، بواقع تسع ذهبيات وثماني فضيات وأربع برونزيات، فيما حلّ المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 19 ميدالية، تضمنت تسع ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات، وجاء المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 16 ميدالية، شملت تسع ذهبيات وفضية واحدة وست برونزيات.

واختتم منتخب الإمارات المنافسات في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 21 ميدالية، منها ثماني ذهبيات وست فضيات وسبع برونزيات، مضيفاً ثلاث ميداليات جديدة في اليوم الختامي للبطولة. وأشاد مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، بالدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الاهتمام كان له أثر إيجابي في تحقيق الإنجازات والوصول إلى منصات التتويج. وأضاف أن البطولة استقطبت نخبة من الأبطال العالميين وأصحاب الإنجازات، بما يعكس قيمتها الفنية والمستوى العالي الذي بلغته.