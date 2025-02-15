الامارات | مبابي يعود إلى تشكيلة فرنسا في مارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فرنسا ديدييه ديشان، أمس، إن القائد كيليان مبابي سيعود إلى المنتخب الوطني في مارس لمواجهة كرواتيا في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ولم ينضم مبابي (26 عاماً) الذي خاض 86 مباراة دولية، إلى تشكيلة فرنسا لمبارياتها في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر ونوفمبر، بعد الانتقال إلى ريال مدريد في يوليو.

وقال ديشان في مقابلة مع صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية: «بالطبع سيكون هناك. لماذا لا يكون هناك؟ نعم، لأسباب محددة للغاية (لم يكن هنا)، لكنه سيكون هناك إذا لم يحدث له أي شيء بين الآن وشهر مارس. إنه مرتبط جداً بالمنتخب الفرنسي، ولو كان يمر بفترة شخصية معقدة. استعاد كامل لياقته البدنية، ويمكنك رؤية ذلك في الملعب، وأيضاً من حيث القوة الذهنية». وأشار المدرب إلى أن فترة تأقلم مبابي مع ريال مدريد كانت أحد أسباب عدم استدعائه خلال فترة التوقف الدولي.