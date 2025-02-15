الامارات | إيفيتش يعتمد أسلوباً مختلفاً.. تصحيح الأخطاء دون تحطيم المعنويات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخدم مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أسلوباً غير معتاد في المؤتمر الصحافي عقب الفوز 3-1 على كلباء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فقد عبّر المدرب عن رضاه عن الأداء العام لـ«الزعيم»، وتحسن مستوى اللاعبين المستمر، بينما انتقد إحدى نقاط الضعف التي ظهرت في الشوط الثاني، بأسلوب مختلف عن سابقيه، ما عزز من ثقة اللاعبين بأنفسهم، وأظهر أن لديه رؤية واضحة لتطوير الأداء.

وفرض العين شخصيته على المواجهة أمام ضيفه كلباء، ورغم ذلك شاب الأداء بعض نقاط الضعف، أبرزها حالة التراخي التي ظهرت في بداية الشوط الثاني، وتسببت في استقبال الفريق هدفاً، وهو ما تحدث عنه المدرب الجديد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بأسلوب مختلف، فعوضاً عن اتباع نهج مدربي الفريق السابقين، الذين كانوا يهاجمون اللاعبين بسبب الأخطاء، تبنى نهجاً مغايراً، حيث أكد أن اللاعبين نجحوا في معالجة نقطة الضعف بدلاً من إلقاء اللوم عليهم فقط.

وظهر «الزعيم» بروح جديدة منذ تولي المدرب فلاديمير إيفيتش، المهمة خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، حيث انعكس ذلك في مواجهتي البطائح وكلباء على التوالي. وقد أظهرت المباراتان تحسناً واضحاً في الأداء، ورغبة حقيقية في تحقيق الانتصار، إضافة إلى حالة من الشغف لدى اللاعبين، تجلت في طريقتهم المهارية في تسجيل الأهداف، وهو ما كان الفريق يفتقده منذ بداية الموسم. وعزز العين وجوده في المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 29، في حين تجمد رصيد كلباء عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وأكد المدرب الصربي الذي قاد الفريق في ثاني مبارياته، أنه راضٍ عن النتيجة التي انتهت عليها المواجهة، وكذلك عن الأداء العام للاعبين، مشيراً إلى أنهم قدموا مردوداً رائعاً أثمر تحقيق الفوز.

وركز المدرب الجديد خلال المؤتمر الصحافي على الدوافع القوية التي خاض بها اللاعبون المباراة، والتي كانت كافية لتحقيق الانتصار، مشيراً إلى أن الفريق لعب المباراة بالجدية المطلوبة منذ البداية، ونجح في التحكم في وتيرة اللعب، وأظهر بذلك رغبة قوية في الخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس قوي.

كما أشاد المدرب بقدرة لاعبي «الزعيم» على التكيف مع ظروف المباراة، واستعادة التوازن بعد فترات الضغط التي تعرضوا لها في الشوط الثاني، حيث أقر بأن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال الـ10 دقائق الأولى من الشوط الثاني، ما سمح لمنافسهم بتقليص الفارق، لكنه أثنى على قدرة اللاعبين على استعادة السيطرة على مجريات اللعب مرة أخرى.

من جانبه، اعترف مدرب فريق كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، بأن فريقه لم يبدأ المباراة بشكل جيد، وقال عقب نهاية اللقاء: «أداء الفريق كان متراجعاً في الشوط الأول، وهذا ما تسبب في استقبال شباكنا ثلاثة أهداف مبكرة».