الامارات | قاعة المجلس تحتضن قرعة «تنس دبي» للسيدات اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُجرى ظهر اليوم في قاعة المجلس، باستاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود بدبي، مراسم القرعة الرسمية لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات في نسختها الـ25 البالغ إجمالي جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة.

وتُجرى القرعة بحضور عدد من مسؤولي البطولة والرابطة الدولية لمحترفات التنس، إضافة إلى عدد من نجمات التنس المنافسات على لقب البطولة التي تُقام خلال الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجاري.

وتشارك في النسخة الحالية، أفضل 10 مصنفات عالمياً، تتقدمهن المصنفة الأولى على العالم البلاروسية أرينا سابالينكا، التي تعود إلى دبي للمرة التاسعة خلال مسيرتها الاحترافية، والفائزة بثلاث بطولات غراند سلام.

وتعود المصنفة الثانية عالمياً إيغا شفيونتيك، إلى دبي، في محاولة لتعويض خروجها من نصف نهائي نسخة العام الماضي، إذ خسرت بمجموعتين دون ردّ أمام الروسية آنا كالينسكيا، التي اكتفت بدورها بالمركز الثاني بعد خسارتها في النهائي أمام الإيطالية جاسمين باوليني.