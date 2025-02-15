الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حارس

استغرب إداري فريق ينافس في دوري الدرجة الأولى من عدم اهتمام الإدارة بالتفاوض مع حارس مرمى الفريق لتجديد عقده، رغم أنه يعد أبرز حراس الدوري.

صدمة

قال لاعب سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي إنه تلقى خبر عدم تجديد عقده قبل بداية المباراة المهمة في دوري الدرجة الأولى بساعة تقريباً، ما شكل له صدمة أثّرت في عطائه بالمباراة.

تأهل

استغرب لاعبو الفريق الذي ينافس في الدرجة الأولى، من حديث دار بصوت عالٍ بين عضوي مجلس الإدارة، كشف عن أن الإدارة لا تخطط لتأهل الفريق خلال الموسم الجاري لدوري المحترفين، مؤكدين أن ما سمعوه يؤثر في عطائهم وتركيزهم.

تركيز

حذّر إداري لنادٍ كبير اللاعبين من أنهم سيتعرضون لعقوبات مالية في حال التصريح لوسائل الإعلام دون موافقة إدارة النادي، بحجة أن الفريق في حاجة إلى التركيز.

المنذري

كشف حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، عن أنه يتطلع للعمل إعلامياً في التحليل الرياضي، عند اعتزاله الكرة، مشيراً إلى أنه يحرص على نيل الدراسات المناسبة في هذا التخصص.

وكيل

استغرب مدرب في الدرجة الأولى المحاولات المستمرة من قبل أحد الوكلاء المعروفين، لإقناع إدارة النادي بالتخلي عنه، والتعاقد مع مدرب أجنبي، على الرغم من النجاح الذي يواصل تحقيقه، مبيناً أنه يشعر بالقلق على مستقبله.

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