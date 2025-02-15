الامارات | كأس الإمارات للمياه المفتوحة في شاطئ جميرا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد شاطئ جميرا المفتوح، اليوم، انطلاق منافسات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي، التي يستضيفها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتجمع المنافسات التي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات للسباحة 73 سباحاً من نخبة السباحين من أبناء الدولة، يمثلون أندية: الوصل وأبوظبي للرياضات المائية والفجيرة ودبا الفجيرة والشارقة والحمرية والذيد ومليحة والبطائح ودبا الحصن وعجمان.

وتشمل فعاليات كأس الإمارات للمياه المفتوحة للناشئين والعمومي 2025 ثلاث فئات تنافسية، الأولى للمرحلة العمرية للناشئين (14 و15 سنة) لمسافة ثلاثة كلم، والثانية للمرحلة العمرية للشباب (16 و17 سنة) لمسافة أربعة كلم، بجانب منافسات بطولة العمومي لمسافة تصل إلى خمسة كلم.