شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته بمعسكره في الكلية الحربية، لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام على ستاد برج العرب بدلًا من إقامتها على ستاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

وانفرد المصري بالمركز الرابع فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة بعدما خاض 13 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وفاز المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات الفريق البورسعيدى لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة.