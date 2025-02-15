شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile غداً والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق غداً الاحد منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، بإقامة بـ4 مواجهات نارية تجمع الزمالك مع بتروجت وسموحة مع البنك الاهلى وحرس الحدود مع فاركو وأخيراً الاهلى مع الاسماعيلى على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورى



الأحد 16 فبراير



الزمالك مع بتروجت 4 مساء

سموحة مع البنك الأهلى 4 مساء

الإسماعيلى مع الأهلى 7 مساء

حرس الحدود مع فاركو 6.30 مساء

الاثنين 17 فبراير



سيراميكا مع إنبى 4 مساء

مودرن سبورت مع بيراميدز 7 مساء

الاتحاد مع الجونة 7 مساء

الثلاثاء 18 فبراير



طلائع الجيش مع زد 4 مساء

غزل المحلة مع المصرى 7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.