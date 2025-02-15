الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي - أرسنال 16:30
فولهام - نوتينغهام 19:00
مانشستر سيتي - نيوكاسل 19:00
أوساسونا - ريال مدريد 19:15
أتلتيكو مدريد - سيلتا فيغو 21:30
أتلانتا - كالياري 18:00
لاتسيو - نابولي 21:00
ميلان - هيلاس فيرونا 23:45
الدوري السعودي
الخليج - التعاون 17:35
الرائد - الفيحاء 19:30
الوحدة - الاتحاد 21:00
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