اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ليستر سيتي - أرسنال 16:30

فولهام - نوتينغهام 19:00

مانشستر سيتي - نيوكاسل 19:00

أوساسونا - 19:15

أتلتيكو مدريد - سيلتا فيغو 21:30

أتلانتا - كالياري 18:00

لاتسيو - نابولي 21:00

ميلان - هيلاس فيرونا 23:45

الدوري السعودي

الخليج - التعاون 17:35

الرائد - الفيحاء 19:30

الوحدة - الاتحاد 21:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا