بطولة إنكلترا: برايتون يكرم وفادة تشلسي ويسدي خدمة لمانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : استعاد برايتون توازنه وأسدى خدمة الى مانشستر سيتي حامل اللقب في الاعوام الاربعة الاخيرة عندما أكرم وفادة ضيفه تشلسي بثلاثية نظيفة الجمعة على ملعب "أميكس" في برايتون في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وسجل الياباني كاورو ميتوما (27) والغامبي يانكوبا مينتيه (38 و63) الأهداف.

ووضع برايتون حدا لخسارتين متتاليتين وحقق فوزه التاسع هذا الموسم رافعا رصيده الى 37 نقطة ولحق مؤقتا باستون فيلا الذي يستضيف إيبسويتش السبت، الى المركز الثامن بفارق نقطة واحدة أمام فولهام الذي يستقبل نوتنغهام فوريست غدا أيضا.

في المقابل، انتكس تشلسي مجددا بعد فوزه على جاره وست هام يونايتد في المرحلة الماضية، فمني بخسارته السادسة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الرابع وبات مهددا بالتراجع الى المركز الخامس في حال فوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل السبت.

وجدد برايتون فيوزه على تشلسي بعد ستة أيام عندما تغلب عليه 2 1 على الملعب ذاته في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.

ونجح برايتون في افتتاح التسجيل عبر ماتيما عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع من حارس مرماه الدولي الهولندي بارت فيربروخن فهيأها لنفسه وتلاعب بالمدافع تريفوه تشالوباه وسددها من خارج المنطقة على يسار الحارس الدنماركي فيليب يورغنسن (27).

وأدرك القائد الدولي الارجنتيني إنتسو فرنانديس التعادل برأسية من مسافة قريبة لكن الهدف ألغي بسبب دفعه المدافع الهولندي جويل فيلتمان قبل متابعتها داخل المرمى (35).

وتبادل الفرنسي جورجينيو روتيه كرة مع داني ويلبيك وتوغل داخل المنطقة ومررها زاحفة حاول المدافع ليفي كولويل ابعادها وكاد يخدع حارس مرماه يورغنسن فارتدت منه الى ويلبيك الذي مررها الى مينتيه غير المراقب فسددها من مسافة قريبة داخل المرمى (38).

وجرب المدافع الفرنسي مالو غوستو حظه بتسديدة من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن للحارس فيربروخن (41).

ووجه مينتيه الضربة القاضية لتشلسي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عقب تبادله الكرة مع ويلبيك داخل المنطقة قبل ان يتلاعب بالمدافع الدولي الاسباني مارك كوكوريا ويسددها قوية من مسافة قريبة ارتطمت بقدم تشالوباه وعانقت الشباك (63).

ويلعب السبت أيضا ليستر سيتي مع أرسنال، ووست هام مع برنتفورد، وساوثمبتون مع بورنموث، وكريستال بالاس مع إيفرتون.