شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة اليوم السبت، تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي غدا الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ومنح أحمد سامي خطة المباراة لمعاونيه، حيث يدير اللقاء من المدرجات للمباراة الثانية على التوالي تنفيذا لعقوبة لجنة المسابقات بالإيقاف 3 مباريات بعد طرده في لقاء بيراميدز.



في سياق متصل، عقد أحمد سامي جلسة مع محمد سالم مهاجم فريق سموحة والذى استعاد نغمة التسجيل بهدف فوز فريقه السكندرى على بتروجيت في الجولة الماضية وتحقيق الثلاث نقاط، حيث كان أخر هدف له مع فريق المقاولون العرب في مرمى زد الموسم الماضى يوم 23 أكتوبر 2023 وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابى 3-3.



وطالب سامي من اللاعب مواصلة التهديف لاستعادة بريقه كأحد أهم مواهب الدوري المصري في السنوات الأخيرة، بعدما كسر صيام تهديفي دام 487 يوما صيام عن التهديف بالدورى المصرى.