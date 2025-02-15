شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدوري المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو استعداداته اليوم السبت لمواجهة بتروجت بالجولة الجديدة لبطولة الدوري المصري ضمن خطة استعادة التتويج بدرع الدوري فى أول ظهور للمدرب بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن منصبه، ويخوض الفارس الابيض مرانه الاخير ثم يعلن بيسيرو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق.

ويركز الجهاز الفني للزمالك، على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بتروجت؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في دوري nile

مباراة الزمالك وبتروجت تقام فى الرابعة عصر غداً الاحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.