شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: التجديد للزمالك من أولويات زيزو.. ووالد اللاعب لا يمثل عائقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن هناك جلسات قادمة مع أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الفريق، لتقديم عرض تجديد عقده مع القلعة البيضاء، حيث من أولويات اللاعب الاستمرار مع الفريق ومن الطبيعى أن يمتلك بعض العروض.

وأضاف أحمد حسام "ميدو" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "ليس من الصحيح أن والد أحمد سيد زيزو يمثل عائقا فى عملية تجديد العقد مع نجله بنادى الزمالك".

وأشار أحمد حسام ميدو إلى أن حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك يتبقى بعقده موسمين ونصف، وسوف نقوم بتجديد عقده، بالإضافة إلى تجديد عقد محمد السيد أيضا أحد مواهب قطاع الناشئين.

وتابع أحمد حسام ميدو: "رمضان صبحى يمتلك عقدا كبيرا مع فريق بيراميدز، ومحمد شريف أيضا، ونرغب في التعاقد مع لاعبين مميزين أيضا خارج الصندوق، وسوف نجهز لصفقات الموسم الجديد مستقبلا".

واختتم ميدو حديثه قائلا: "سوف ننافس على حصد بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، والمنافسة مع الأهلى وبيراميدز سوف تستمر لنهاية الجولة الأخيرة، ومواجهة الأهلى لدينا رغبة كبيرة بحصد الثلاث نقاط ولكن لست نهاية المطاف".