شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كامل: التصميم الفريد لاستاد الأهلي يجعله من أجمل ملاعب الأندية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ مشروع القرن، أن تصميم استاد الأهلي مر بعقبات كثيرة من تراخيص البناء والتكلفة العالية، وكذلك اختيار التوليفة التي يمكن أن تخرج بمنتج هام مثل استاد الأهلي.

وأضاف أن رعاية الاستاد الجديد تأخذ شكلًا جديدًا يختلف عن عقود الرعاية الكلاسيكية المعروفة للجميع، مؤكدًا أن الشركة سوف تعلن عن كل شركائها التجاريين في 24 أبريل المقبل، في ذكرى إنشاء النادي الأهلي، مضيفًا: "الغريب أن هؤلاء الشركاء رغم طلبنا منهم بالمشاركة في بناء استاد الأهلي دون أن نكشف لهم عن أي تفاصيل للمشروع أو تصاميم للملعب، فإنهم وافقوا على الفور، وأكدوا لنا أن أي مشروع خاص بالنادي الأهلي وجماهيره سيشاركون فيه دون أي شروط".

وخلال كلمته استعرض كامل كلمات لرؤساء الشركات العالمية المشاركة في بناء استاد الأهلي، والذين وصفوا الاستاد الجديد بأنه سيكون أحد أجمل ملاعب الأندية في العالم بسبب تصميمه الفريد، الذي يتسع لـ42 ألف متفرج، والذي سيجعل منه أيقونة رياضية، كما أن مكانه الفريد بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي يضفي مزيدًا من الأهمية للملعب الجديد.

واستعرض كامل لقطات من داخل غرفة خلع الملابس في استاد الأهلي الجديد، والتي شهدت تواجد أسماء لاعبي الفريق، وتابع قائلًا: "جمهور الأهلي هو أعظم جمهور في الكون، لذلك كان يجب علينا أن نسير على نهج الفرق العالمية وأن ننشئ جدارًا لتخليد أسماء عدد من الجماهير الوفية للنادي، وكذلك كان يجب علينا أن نخلد أسماء عدد من أساطير الأهلي، وأول اسم هو المحامي عمر بك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي".