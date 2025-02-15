شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم ويوسف سليمان يخوضان منافسات ربع نهائي بيتسبرج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الثنائي المصري، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

ويلتقي يوسف إبراهيم مع الفرنسي فيكتور كورين، فيما يواجه يوسف سليمان، نظيره السويدي ديميتري شتيانمان.

وكان يوسف سليمان فاز في دور الـ 16 على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-6, 11-13, 11-7.

فيما فاز يوسف إبراهيم على مصطفى السيرتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-4, 11-5, 11-6.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين من مصر وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار ومصطفى السيرتي.