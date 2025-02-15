شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: شيكابالا ليس له دخل فى رحيل جروس.. واجتمعت مع 7 مدربين قبل التعاقد مع بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق ليس لديه دخل في رحيل السويسرى جروس عن تدريب الفريق، حيث ينتظم فى التدريبات الجماعية منذ يومين فقط.

وأوضح أحمد حسام "ميدو" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "قمت بالاجتماع عبر الزوم مع 7 مدربين قبل تعاقد التعاقد مع البرتغالى بيسيرو، حيث قمت باستشارة عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق، والمدرب سعيد بتواجد الثنائى عبد الله السعيد وأحمد حمدى".

وأشار أحمد حسام ميدو: "أحمد حمدى سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية للزمالك بعد 5 أسابيع من الآن عقب الشفاء من الإصابة التي تعرض لها بالرباط الصليبى منذ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضى".

وتابع أحمد حسام ميدو: "أنا متفائل جدا بالتعاقد مع المدرب البرتغالى بيسيرو، وهذا ظهر بالحديث مع بعض اللاعبين وسوف يقوم بتنظيم أسلوب اللعب داخل الملعب".

واختتم أحمد حسام ميدو حديث: "هناك تجهيزات كثيرة نقوم بيها حاليا عقب الحديث مع الجهاز الإدارى والطبى بتوفير بعض الأجهزة، وسوف تكون متوفرة بنهاية الشهر الجارى".