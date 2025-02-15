شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 – 2 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 – 2 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، كواليس مران الزمالك في الظهور الأول لـ بيسيرو.

200 أسبوع تفصلنا عن موعد مباراة افتتاح استاد الأهلى

كشف محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، أن مباراة الافتتاح لاستاد الأهلى سوف تكون عقب 200 أسبوع من الآن، وذلك خلال الحفل المقام في مدينة الأقصر حاليا.

كواليس مران الزمالك في الظهور الأول لـ بيسيرو .. صور

ظهر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى الجديد فى الزمالك اليوم الجمعة، فى أول مران له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض مع جهازه المعاون بعد توليه المهمة خلفاً للسويسري كريستيان جروس الذى تم توجيه الشكر له من قبل مسئولي القلعة البيضاء.

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بصحة عدم تسنين ثنائى 2008

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بنتائج التقارير والأشعة اللازمة لثنائي فريق النادي مواليد 2008 وهما عمر ياسر، ومحمد إيهاب، بعد العرض على رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.

وزير الشباب والرياضة يُجري اتصالات مكثفة لمتابعة حالة اللاعب يوسف أحمد

حرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على متابعة تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد بنفسه، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أثناء مباراة ببطولة الجمهورية أدت إلى فقدانه الوعي.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في كأس الأمم للمحليين

تحدد موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين أمام جنوب أفريقيا، في الجولة الأولى من التصفيات، حيث تقام مباراتي التصفيات في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس.

مودرن يعلن عن تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة وجهازه المعاون

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

الأهلى يقترب من استعادة أشرف داري وعمر كمال عبد الواحد أمام الإسماعيلى

اقترب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر من استعادة جهود الثنائى أشرف داري وعمر كمال عبد الواحد لاعبا الفريق فى مباراة الاسماعيلى المقبلة.

الإسماعيلى يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بالموافقة على مشاركة زياد شاكر

تلقى الإسماعيلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن الموافقة على مشاركة زياد شاكر لاعب فريق الشباب في المرحلة السنية تحت 17 سنة، وذلك بعد مراجعة التقارير والشائعات التي تثبت موقفه.