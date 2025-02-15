شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك كان مُعرضا لإيقاف القيد فترتين حال فسخ عقد ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن إدارة التخطيط فضلت عدم فسخ التعاقد مع البولندى ميشالاك، حيث قامت بالتفاوض معه للحصول على قيمة 6 أشهر فقط ولكن قوبل بالرفض.

وأوضح أحمد حسام "ميدو" خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد قائلا: "نعلم جيدا بموقف البولندى ميشالاك أنه سيقوم بشكوى نادى الزمالك لدى الفيفا وفى هذه الحالة سوف يحصل على 650 ألف دولار، بالإضافة إلى غرامة مالية بنسبة 15 إلى 20% من هذه القيمة، لذلك فضلنا توفير هذه الأموال للتعاقد مع الجناح التونسى أحمد الجفالى".

وأشار أحمد حسام ميدو: "صفقة التونسى أحمد الجفالى سوف تصبح الأفضل في الدورى المصرى الفترة المقبلة، ولديه شخصية نادى الزمالك".

وتابع أحمد حسام ميدو: "لجنة التخطيط ستكون إعدادا لإنشاء شركة كرة القدم بنادى الزمالك السنوات المقبلة، ونمتلك جمهورا لم يقبل إلا بالمنافسة وحصد الألقاب".

واختتم أحمد حسام ميدو حديثه: "الأزمات التى مر بيها نادى الزمالك على مدار الـ30 عاما الماضية تهد نادى ريال مدريد وليس الزمالك فقط، وأنه ومن أصعب الأزمات التي واجهتنا كلجنة للتعاقدات الفترة الماضية أن الأندية المنافسة تمتلك قوة شرائية كبيرة للاعبين".