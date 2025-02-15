شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يجدد تعاقده مع النادى الأهلي لموسمين قادمين رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي، أن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول جدد تعاقده مع النادي الأهلي لموسمين قادمين بشكل رسمي.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد اقتربوا لحسم ملف تجديد عقد محمد الشناوي حارس وقائد الفريق خلال الفترة الماضية، بعد الاستقرار على بقاء الحارس الدولي لمدة موسمين قادمين كحد أدنى.

وقال مصدر في الأهلي، إن مسألة تجديد عقد الشناوي محسومة ولا نقاش فيها لكن ربما تأخر حسم هذا الأمر بسبب انشغال الإدارة الحمراء بأكثر من ملف آخر فى مقدمتها، الصفقات الجديدة وتدعيمات الفريق، لاسيما في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها النادي مؤخراً واهتزاز نتائج الفريق.