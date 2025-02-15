شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة القلعة الحمراء يعدد مميزات استاد الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ مشروع القرن للنادي الأهلي وبناء الاستاد الجديد، عن سعادته البالغة بالتواجد في حفل النادي الأهلي التاريخي للإعلان عن تصميم استاد الأهلي، وأيضًا الاحتفال بزيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.

وكشف كامل خلال كلمته عن التصميم الفريد لاستاد الأهلي الجديد، الذي ظل سرًّا خافيًا على الجميع حتى موعد الحفل، من خلال مقطع فيديو ظهرت خلاله كل تفاصيل المشروع، والذي ظهرت خلاله مدرجات الملعب مكتوبًا عليها اسم الأهلي ومطبوعًا عليها شعاره، إضافة إلى شاشة دائرية عملاقة أسفل السقف المعلق للاستاد، هذا إلى جانب العديد من المطاعم والكافيهات الملحقة بالاستاد وغرف خلع الملابس التي ظهرت على أعلى مستوى.

وأضاف كامل أن شركة الأهلي للقلعة الحمراء توجهت إلى الصين من أجل عمل مجسم كامل لاستاد الأهلي الجديد، وأكد أن هذا العمل ما كان ليخرج للنور لولا العمل الشاق الذي قام به الجميع من مسئولي النادي الأهلي والشركات المساهمة في بناء الاستاد.

واستكمل رئيس شركة القلعة الحمراء حديثه عن تصميم الاستاد، وكشف عن أفضل مكان بداخله على حد وصفه هو مدرجات الدرجة الثالثة يسار، قائلًا: «التالتة شمال من صناعة جماهير الأهلي وهذا هو أفضل مكان داخل الملعب».

وأكد كامل قائلًا إن استاد الأهلي الجديد سيكون به موقف كبير للسيارات، كما أنه سيكون به ترام موديل 1907 لنقل الجماهير، وذلك من أجل التسهيل عليهم وأن أكثر المشاكل التي واجهت شركة القلعة الحمراء في تنفيذ مخطط استاد الأهلي هي التمويل.