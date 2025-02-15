شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تلخص مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المحترفة عن أرقام وإحصائيات الجولة الثالثة عشر من دوري nile، التى أسدل على مبارياتها مساء الخميس، والتي أسفرت عن فوز الأهلى والزمالك وبيراميدز.

1- سُجل خلال الجولة 12 هدفًا، 3 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف فى الشوط الثاني.

2- بيراميدز لم يخسر فى آخر 9 جولات من دوري nile، فاز فى 7 لقاءات وتعادل في مباراتين.

3- زد هو أكثر فريق انتهت مبارياته بالتعادل في دوري nile برصيد 7 مباريات، الفريق تعادل في آخر 3 مواجهات بنفس النتيجة 1-1.

4- الزمالك أكثر فريق استفاد من الأهداف العكسية في دوري nile برصيد 3 أهداف، محمد عادل لاعب سيراميكا، كريم الديب لاعب الاتحاد، ️أحمد جمال لاعب فاركو.

5- إمام عاشور سجل 8 أهداف هذا الموسم في دوري nile خلال 12 مباراة، سجل نفس الرصيد من الأهداف الموسم الماضي خلال 26 مباراة.

6- 4 حراس حافظوا على نظافة شباكهم في دوري nile خلال 6 مباريات وهم محمود جاد "6 من 9 مباريات"، محمد سيحا "6 من 9 مباريات"، أحمد الشناوى "6 من 12 مباريات"، ️محمد علاء "6 من 13 مباريات".

7- بيراميدز هو أكثر فريق حصد نقاطًا بعدما تقدم في النقاط في دوري nile، تقدم في النتيجة في 10 مباريات فاز في 9 وتعادل في 1 وحصد 28 نقطة.