شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تلخص مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المحترفة عن أرقام وإحصائيات الجولة الثالثة عشر من دوري nile، التى أسدل على مبارياتها مساء الخميس، والتي أسفرت عن فوز الأهلى والزمالك وبيراميدز.وجاءت أرقام الجولة الثالثة عشر من دوري nile كالتالى..
1- سُجل خلال الجولة 12 هدفًا، 3 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف فى الشوط الثاني.
2- بيراميدز لم يخسر فى آخر 9 جولات من دوري nile، فاز فى 7 لقاءات وتعادل في مباراتين.
3- زد هو أكثر فريق انتهت مبارياته بالتعادل في دوري nile برصيد 7 مباريات، الفريق تعادل في آخر 3 مواجهات بنفس النتيجة 1-1.
4- الزمالك أكثر فريق استفاد من الأهداف العكسية في دوري nile برصيد 3 أهداف، محمد عادل لاعب سيراميكا، كريم الديب لاعب الاتحاد، ️أحمد جمال لاعب فاركو.
5- إمام عاشور سجل 8 أهداف هذا الموسم في دوري nile خلال 12 مباراة، سجل نفس الرصيد من الأهداف الموسم الماضي خلال 26 مباراة.
6- 4 حراس حافظوا على نظافة شباكهم في دوري nile خلال 6 مباريات وهم محمود جاد "6 من 9 مباريات"، محمد سيحا "6 من 9 مباريات"، أحمد الشناوى "6 من 12 مباريات"، ️محمد علاء "6 من 13 مباريات".
7- بيراميدز هو أكثر فريق حصد نقاطًا بعدما تقدم في النقاط في دوري nile، تقدم في النتيجة في 10 مباريات فاز في 9 وتعادل في 1 وحصد 28 نقطة.
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