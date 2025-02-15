شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: الزمالك فريق بطولات ويلعب مثل الأندية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إن الأبيض يلعب مثل الأندية الأوروبية، مؤكداً أنه فريق بطولات.

وأضاف بيسيرو خلال حوار أذاعته قناة الزمالك: "تحدٍ كبير تواجدي مع فريق عظيم مثل الزمالك، لدي خطة سأعمل عليها، وأتيت إلى مصر للعمل مع اللاعبين والفوز بجميع البطولات والنقاط، والفريق لديه كتيبة من اللاعبين وهم الأفضل في أفريقيا، وتواجدي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين، وهدفي إسعاد الجمهور".

وواصل: "جمهور الزمالك عظيم، هم عشاق ومجانين بفوز الزمالك، وأريد منهم الدعم والوقوف مع الفريق، والجمهور يغضب من اللاعبين في الخسارة وهذا شىء طبيعي، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية، ونادي الزمالك يلعب مثل الأندية الأوروبية ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نادٍ، فهو فريق بطولات".

واختتم: "أنا أفضل أن أتحدث عن الفريق كمجموعة، والخطة أن أبدأ في المرحلة الحالية للفوز في جميع المباريات، وإعداد الفريق بشكل جيد، وعلينا الاستعداد بشكل جيد وتحقيق الفوز على بتروجت رغم أننى ليس لدى الوقت الكافى فى كرة القدم الحديثة يجب أن تهاجم الخصم وأن تلعب الكرة الهجومية بشكل عام".