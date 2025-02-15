شكرا لقرائتكم خبر عن 200 أسبوع تفصلنا عن موعد مباراة افتتاح استاد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، أن مباراة الافتتاح لاستاد الأهلى سوف تكون عقب 200 أسبوع من الآن، وذلك خلال الحفل المقام في مدينة الأقصر حاليا.

وعبر جيريمي ثوم، ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن سعادته البالغة بالتواجد في حفل النادي الأهلي التاريخي بمدينة الأقصر، الذي يقام بمناسبة زيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر، والإعلان عن مشروع استاد الأهلي الجديد.

وقال ثوم خلال كلمته في الحفل المقام في الأقصر: "الأهلي ليس مجرد نادٍ ولكنه رمز للتميز والطموح الذي لا ينتهي، لقد مثل أفريقيا على الساحة الدولية وأثبت أن الشغف والعمل الجاد يؤدى إلى العظمة، الأهلي نادٍ له تاريخ كبير في كل أنحاء العالم، وهذا التاريخ يتضح بقوة من خلال تواجد كأس العالم للأندية هنا فى مصر".

وتابع قائلًا: "كل نادٍ من الأندية المشاركة في البطولة له اسم كبير محفور على نسخة هذه الكأس التي تم تصميمها بعناية، هذه الكأس تمثل رمزًا لهذه اللحظة التي ستشهد انطلاقة البطولة بمباراة الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي".

واختتم ثوم حديثه قائلًا: "خلال الأيام الماضية التي قضيتها في مصر كنت أفكر في الماضي بل وكنت أفكر أيضًا في مستقبل هذه المنافسة الكروية الجديدة. الأهلي يسعى دائمًا لحفر اسمه في تاريخ كرة القدم العالمية وهذا سر عظمته".

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة حفل ضخم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر للإعلان عن تفاصيل مشروع استاد الأهلي الجديد والمدينة الرياضية المتكاملة، وذلك بعد حصول النادي رسميًا على رخصتي الحفر والبناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

هذا الحدث الكبير يتزامن مع جولة كأس العالم للأندية التي وصلت إلى القاهرة بصحبة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث حرص مسؤولو الأهلي على القيام بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من درع كأس العالم للأندية في معالم أثرية بارزة مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

وكان النادي الأهلي قد أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع بعد تسلم الرخص اللازمة وسداد الرسوم المقررة، وتم خلال الحفل الكشف عن المخطط التفصيلي للاستاد الجديد، بما يشمله من منشآت رياضية وخدمات متكاملة، إلى جانب إعلان الجدول الزمني لمراحل التنفيذ ومواعيد الانتهاء من المشروع.