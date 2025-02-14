شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائي سوبر سيدات الطائرة لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024 ، بالفوزعلي سبورتنج بنتيجة 3-0 علي صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصري للسيدات عن طريق شركة تذكرتى و المحدد له يومي 14,15 فبراير الجاري .

ويلتقي فريق الزمالك مع الأهلي في النهائي مساء غد السبت علي نفس الصالة.



وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).