شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو : شرف لي أن أمثل الزمالك ونملك الكثير من الطموح والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك إنه شرف له تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض مؤكداً أنه يملك الكثير من الطموح حتى يسعد جماهير النادي.

وكتب بيسيرو عبر صفحته على "إنستجرام" :" سعيد وشرف لي أن أمثل الزمالك وأملك الكثير من الطموح ولقد بدأ العمل بالفعل وهنا يكمن كل تركيزنا وتفانينا في جعل المشجعين فخورين وهو ما نريده".

وظهر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى الجديد فى الزمالك اليوم الجمعة، فى أول مران له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض مع جهازه المعاون بعد توليه المهمة خلفاً للسويسري كريستيان جروس الذى تم توجيه الشكر له من قبل مسئولي القلعة البيضاء.

وعقد بيسيرو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، طالبهم خلالها بالعمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد المزيد من البطولات، وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مصلحة الفريق.

وأكد البرتغالى جوزيه بيسيرو للاعبين على سعادته بالعمل داخل القلعة البيضاء، مشيراً إلى سعيه لتحقيق البطولات لنادي الزمالك، وهو ما سيتحقق بالعمل والتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد المنطومة.

ورحب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق واللاعبون، بالبرتغالي جوزيه بيسيرو خلال المران الأول له مع الفريق عقب توليه المسؤولية بشكل رسمي بعد إعلان إدارة النادي التعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف.