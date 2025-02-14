شكرا لقرائتكم خبر عن النادى الأهلي يكشف عن تصميم الاستاد الجديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء عن تصميم الاستاد الجديد للنادي الأهلي، وذلك خلال الحفل المقام في مدينة الأقصر، واستعرضت شركة القلعة الحمراء، المسئولة عن تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ونشرت فيديو تخيلي للاستاد بعنوان "الحلم أصبح واقعًا وحقيقة.. يلا بينا نأخذ جولة داخل أروقة استاد النادي الأهلي".



مشروع استاد الأهلى الجديد



مشروع استاد الأهلى الجديد



مشروع استاد الأهلى الجديد



مشروع استاد الأهلى الجديد



استاد الأهلى الجديد



استاد الأهلى



استاد الأهلى

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إقامة حفل ضخم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر للإعلان عن تفاصيل مشروع استاد الأهلي الجديد والمدينة الرياضية المتكاملة، وذلك بعد حصول النادي رسميًا على رخصتي الحفر والبناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

هذا الحدث الكبير يتزامن مع جولة كأس العالم للأندية التي وصلت إلى القاهرة بصحبة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث حرص مسؤولو الأهلي على القيام بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من درع كأس العالم للأندية في معالم أثرية بارزة مثل المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.