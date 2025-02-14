عماد حمدى يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل عماد حمدى لاعب وسط نادى الإسماعيلى، الغياب عن الفريق أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

وغاب عماد حمدى عن الإسماعيلى أمام الجونة فى المباراة التى خسرها الدراويش بهدفين نظيفين، على استاد خالد بشارة بالجولة الثالثة عشر من الدورى، بسبب الإصابة.

من جانب آخر، استقر مجلس إدارة الإسماعيلي، على تولي عماد سليمان نائب رئيس قطاع الكرة بـ نادى الإسماعيلي، القيادة الفنية للفريق أمام الأهلى في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دورى nile.

وأصبح الجهاز الفني للإسماعيلي كالتالي: عماد سليمان مديرا فنيا، أحمد العجوز مدربا عاما ومديرا للكرة، أحمد قناوي مدرب مساعد، وأحمد الدهراوي مدربا لحراس المرمى.

وقدم حمد إبراهيم اعتذارا لمجلس إدارة الإسماعيلى عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للدراويش بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة عشرة من الدورى.