بطولة المانيا: بونيفايس "سعيد" رغم فشل انتقاله إلى السعودية

الرياص - اسماء السيد - ليفركوزن : قال المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن ثاني الدوري الألماني لكرة القدم سيمون رولفس الجمعة إن مهاجم فريقه الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس "سعيد ومُركز" على الرغم من فشل انتقاله مقابل مبلغ كبير إلى السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بونيفايس غاب عن التدريبات وعن تشكيلة الفريق في مباراة واحدة الشهر الماضي بينما كان من المقرر أن يحصل ليفركوزن على ما يصل إلى 70 مليون يورو (73.50 مليون دولار) من نادي النصر السعودي.

وبدلاً من ذلك، تعاقد النادي السعودي مع مهاجم أستون فيلا الدولي الكولومبي جون دوران مقابل 77 مليون يورو.

وعاد بونيفايس (24 عاما) الى التدريبات مع حامل لقب الدوري الألماني وسجل هدفين في ثلاث مباريات، بينها هدف الفوز على غريمه المحلي كولن من الدرجة الثانية 3 2 بعد التمديد في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وقال رولفس الجمعة إن بونيفايس كان في كامل تركيزه ولم يشعر بأن فرصته في الحصول على صفقة كبيرة قد انتهت.

وأضاف "إنه في حالة جيدة جدا الآن وأعتقد أنه سعيد. إنه سعيد مع زملائه. هذا ما أشعر به كل يوم عندما أراه. إنه يضحك في غرفة الملابس مع لاعبين رائعين آخرين".

وتابع "إنهم يقضون وقتًا ممتعًا جدا معًا وهو يعلم أنه يتمتع بمستقبل مشرق، لذا فهذه ليست فرصة تتاح مرة واحدة في العمر".

ولم يعلق رولفس الذي ضم بونيفايس إلى النادي في صيف 2023 من سان جيلواز البلجيكي، على الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام بخصوص قيمة الصفقة أو الراتب، لكنه قال إنه "من الطبيعي" للاعب والنادي أن يفكروا في عروض كبيرة.

وقال "إنه يحب النادي، وزملاءه في الفريق، وطموحاتنا، ولكن بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بمبلغ معين في الراتب فإن اللاعب يبدأ أيضًا في التفكير في ذلك وأعتقد أن هذا أمر طبيعي ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق".

وأضاف "من الناحية الرياضية ليس لدينا شك في مؤهلاته"، موضحا أن "شابي (ألونسو، المدرب الاسباني للنادي) وأنا والنادي أردنا الاحتفاظ بفيكتور ولكن مقابل مبلغ معين يتعين عليك أن تكون منفتحا للحديث".