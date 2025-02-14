دورة الدوحة: أوستابنكو تكرس تفوقها على شفيونتيك وتجردها من اللقب

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : كرَّست اللاتفية ييلينا أوستابنكو تفوقها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا عندما تغلبت عليها 6 3 و6 1 الجمعة في نصف نهائي دورة الدوحة للألف نقطة في كرة المضرب، وجردتها من اللقب المتوجة به في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وهو الفوز الخامس للاتفية البالغة من العمر 27 عامًا وبطلة رولان غاروس عام 2017، على شفيونتيك في خمس مواجهات بينهما حتى الآن والأولى منذ مواجهتهما الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2023 في الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز.

وأوقفت أوستابنكو المصنفة 37 عالميا والتي أطاحت بالتونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي الخميس، الانتصارات المتتالية لشفيونتيك عند 17 في الدوحة وتحديدا منذ عام 2022 (5 في 2022 و4 في 2023 و5 في 2024 و3 في 2025) وعند 18 في 20 خاضتها في هذه الدورة التي انتهى فيها مشوارها عند الدور الثاني في مشاركتها الأولى عام 2020 على يد الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا.

توجت البولندية الفائزة بخمسة ألقاب كبرى، بينها أربعة في رولان غاروس، بعد ذلك بألقاب 2022 على حساب الاستونية انيت كونتافيت، 2023 بفوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا ثم 2024 على حساب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

كانت شفيونتيك البالغة من العمر 23 عاما تتطلع إلى أن تصبح أول لاعبة منذ عام 2011، والثانية فقط هذا القرن، تفوز بلقب إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات أربع سنوات متتالية بعد رباعية الدنماركية كارولين فوزنياكي في نيو هيفن الأميركية عامي 2008 و2011، لكن أوستابنكو حرمتها من ذلك وتغلبت عليها في 69 دقيقة.

ولم يسبق لشفيونتيك التي شاب النصف الثاني من موسمها في 2024 فضيحة منشطات أدت إلى إيقافها لمدة شهر، أن تغلبت عليها لاعبة واحدة خمس مرات من قبل.

"طاقة خاصة"

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها أوستابنكو مباراة نهائية لإحدى دورات الألف نقطة في مسيرتها الاحترافية، وتبحث عن لقبها الأول على هذا المستوى، بعد أن خسرت في المحاولتين السابقتين في الدوحة 2016 وميامي 2018.

وقالت أوستابنكو: "أشعر أن هذا الملعب يتمتع بطاقة خاصة وكان يساعدني دائمًا. بدأ كل شيء بالنسبة لي على هذا الملعب (عندما وصلت إلى النهائي في عام 2016)".

واضافت "عندما نزلت إلى الملعب اليوم كنت واثقة من قدرتي على الفوز عليها لأننا لعبنا الكثير من المباريات وأنا أعرف كيف ألعب ضدها. كنت أركز فقط على نفسي وأعرف ما يجب أن أفعله. أنا سعيدة حقًا بالطريقة التي أتعامل بها مع مشاعري هذا الأسبوع وأنا سعيدة جدًا بالتأهل إلى النهائي".

وبفضل فوزها على آخر المصنفات الـ16 في الدوحة، وبعد يومين من إقصاء الإيطالية جازمين باوليني الرابعة عالميا، نجحت أوستابنكو لأول مرة في مسيرتها في التغلب على لاعبتين من المصنفات الخمس الأوليات في دورة واحدة.

وضربت أوستابنكو بقوة في بداية المباراة وكسرت إرسال شفيونتيك في الشوط الاول قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط التاسع وتنهي المجموعة الاولى في صالحها 6 3 في 34 دقيقة.

وتابعت اللاتفية أفضليتها في الثانية وكسرت إرسال البولندية في الشوطين الثاني والرابع وتقدمت 4 0، قبل أن ترد لها الأخيرة التحية للمرة الاولى في المباراة عندما كسرت إرسالها في الشوط الخامس مقلصة الفارق الى 1 4، لكن أوستابنكو ردت مباشرة متقدمة 5 1 قبل ان تكسب الشوط السابع وتنهي المجموعة في صالحها 6 1 في 35 دقيقة.

وتلتقي أوستابنكو في المباراة النهائية السبت مع الأميركية أماندا أنيسيموفا التي تغلبت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 3 و6 3.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها أنيسيموفا، البالغة من العمر 23 عاما، المباراة النهائية لإحدى دورات الالف نقطة بعد الاولى في تورونتو صيف 2024 عندما خسرت امام مواطنتها جيسيكا بيغولا 3 6 و6 2 و1 6.

ووضعت أنيسيموفا حدا لثمانية انتصارات متتالية لألكسندروفا المتوجة بلقب دورة لينتس النمسوية الاحد قبل الماضي والتي أطاحت بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الاولى عالميا وبيغولا السادسة من الدورين الثاني وربع النهائي لدورة الدوحة.

ودخلت أنيسيموفا المباراة بقوة وكسرت إرسال ألكسندروفا في الشوطين الأول والثالث وتقدمت 4 0 في 22 دقيقة، وردت الروسية في السادس مقلصة الفارق الى 2 4، لكن الأميركية كسرته للمرة الثالثة في الشوط التاسع وأنهت المجموعة في صالحها 6 3 في 43 دقيقة.

وانتظرت أنيسيموفا الشوط الرابع للمجموعة الثانية لكسر إرسال ألكسندروفا والتقدم 3 1 وحافظت على تفوقها حتى أنهتها في صالحها 6 3 في 46 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لأنيسيموفا على ألكسندروفا في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن بعد الأول في الدور الأول لدورة الدوحة عام 2020 مقابل خسارة كانت في ربع نهائي دورة مدريد عام 2022.