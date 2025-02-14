شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب السعدى: أقف ضعيفا أمام مصر والأهلى واختيار المكان عبقرى يليق بالأمجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الإعلامى الإماراتى يعقوب السعدى، على اختيار معبد حتشبسوت لاستقبال حفل إعلان النادى الأهلى على تفاصيل استاده، واستقبال كأس العالم للأندية في مصر.

وقال يعقوب السعدى خلال تقديمه لحفل الأهلى: "من طيبة، هنا المجد لا يضاهيه مجد، طيبة، هنا كانت الحياة قبلاً وكان الفخر بعد، طيبة، مبتدئ الحكايات والنور والوعد، هنا بدأ التاريخ ونظمت مصر فرائد العقد، من طيبة، دانت الدنيا لـ مصر، لقد كانت على الدوام، كانت خير أرض وخير جند، حرة أبية، كانت لا تعرف الأسر".

وتابع يعقوب السعدى: "بماذا أصف وماذا سيكون أجمل من هنا أتينا إلى حيث بدأ كل شىء ربما إلى حيث بدأنا عبقرية فى اختيار المكان والاختيار يليق بالاهلى صانع المجد، مبهر شامخ مدهش لا اصدق اننى اقف هنا فى هذا المكان، ربما بدأت منه الحياة لا أصدق انى هنا فى بيت المليون سنة كما أسماه المصريون".

وأضاف: "هكذا كل ما هو فى الأهلى مبهر، أقف هنا فى المكان الذى ربما بدأت فيه الحياة، ضعيف أنا أمام مصر وكذلك أمام الأهلى. اختيار المكان عبقرى يليق بالأمجاد".

وعن اختيار المكان، قال: "لماذا الصعيد" كان رد الأهلى بكلمات عبارة عن محبة وتقدير عظيم لأهل الصعيد وقال لى لانهم يستحقون انهم يكونوا بيننا ونكون بينهم، كان يريد رد الجميل للصعيد وأهلها".

وأوضح: "تحية كبيرة لمجلس إدارة النادى الأهلى الذى حقق كل وعوده الانتخابية ولن تجد مجلس إدارة نادى على مستوى العالم حقق كل وعوده مثلما فعلوا فاستكملوا إنشاء فروع أخرى للنادى واليوم يأتى المشروع الذى هو بمثابة درة التاج لهذا المجلس بإنشاء إستاد النادى الأهلى وهو ما يستحق أن يكون مشروع القرن".