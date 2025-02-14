شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان فييري: فخور بالتواجد في الأقصر وحضور حفل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعرب كريستيان فييري، أسطورة الكرة الإيطالية، المرافق لجولة نسخة كأس العالم للأندية أثناء حضورها للقاهرة، عن سعادته وفخره بالتواجد في الأقصر ورؤية المعابد في هذا المكان التاريخي الرائع.

وقال أثناء حفل الأهلي الذي انطلق مساء اليوم للإعلان عن تصميم الاستاد الجديد أن إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يتابع تنظيم هذا الحدث بكل تفاصيله، معربًا عن سعادته بهذا التنظيم الرائع.

وأضاف أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة يعد شرفًا كبيرًا، مؤكدًا أنها ستكون نسخة استثنائية من البطولة، خاصة أنها ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية مما يزيد من متعة جماهير كرة القدم حول العالم.

وأوضح أن الأهلي سيبدأ ضربة البداية أمام فريق إنتر ميامي بقيادة ميسي أسطورة كرة القدم، وسيتابعه العالم أجمع.