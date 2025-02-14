شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية تمنع أبوريدة من حضور حفل الأهلى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن عدم حضور احتفالية النادي الأهلي المقامة حالياً بمعبد حتشبسوت بالدير البحرى فى الأقصر بمناسبة وصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، والتى ستشهد الحدث الأهم وهو الإعلان عن تفاصيل "ستاد الأهلي" المُزمع إنشاؤه الفترة المقبلة.

ويأتي اعتذار رئيس اتحاد الكرة بسبب وعكة صحية منعته من حضور حفل النادي الأهلي المقام حالياً بالأقصر.

ويرصد ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن استاد الأهلى الذى يُمثل "مشروع القرن" بالنسبة لمجلس إدارة النادى وجماهير الفريق.

قامت شركة أمريكية بتصميم ستاد الأهلى الذى سيُقام بفرع النادى بالشيخ زايد.

تم تصميم شكل الاستاد على أحدث النظم العالمية سواء فى أرضيته التى تسمح بالصيانة الدورية دون تعطيل وفى زمن قياسى، وبما يسمح بمواجهة الظروف المناخية.

عملية الإنشاء سوف تتم من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية وتستغرق 4 سنوات.

سعة الاستاد 42 ألف متفرج غير قابلة للزيادة، بأى شكل، لأنه سيزود بسقف مغطى لتجنب الأمطار ومواجهة كل الظروف المناخية، كما يتضمن التصميم وجود درجات معينة للمشجعين فيه، بجانب عدم وجود تراك، لتكون الجماهير قريبة للغاية من اللاعبين

الجهات الممولة والمنفذة للأستاد سوف تحصل على حق الانتفاع لـ 25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلى.

يشمل المشروع مدينة رياضية تضم متحف ومستشفى وجامعة ومراكز تسوق وخدمات تجارية.

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تبدأ مطلع مارس 2025 وتضم الاستاد الرسمى والمتحف والفندق بتكلفة 4 مليارات جنيه، وعقب نهاية الأولى تنطلق المرحلة الثانية، التى سوف تضم جامعة رياضية وملاعب فرعية ومولا ومتاجر رياضية ومستشفى رياضيا تخصصيا باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه أخرى.

تتولى شركة القلعة الحمراء المنبثقة من شركة الأهلى للإنشاءات الرياضية الإشراف على التنفيذ بمشاركة 16 شركة تتولى كل الأمور من الإنشاء حتى إدارة تلك المنشآت.

اتفقت شركة القلعة الحمراء مع واحدة من أشهر سلاسل الفنادق العالمية لإدارة فندق الأهلى الذى سيكون قادرا على استقبال معسكرات الفرق العالمية، بجانب توفير مبالغ مالية كبيرة للأهلى وفرقه الرياضية فى إقامة المعسكرات بالفنادق الأخرى.

أعلن الأهلى تسلمه بشكل رسمى رخصة الحفر الخاصة باستاد النادى من هيئة المجتمعات العمرانية بعد سداد الرسوم المالية المقررة حيث حصل على الرخصة يوم الأربعاء 12 فبراير 2025.