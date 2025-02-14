شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل فى الجولة الـ13 بدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المحترفة عن الـ4 أهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف فى الجولة الثالثة عشرة من دورى nile، التى أسدل على مبارياتها مساء الخميس.

وكتب الحساب الرسمى لنادى رابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك": "مقصية و لا أروع من مصطفى زيكو، تسديدة مُحكمة من أحمد عاطف قطة، تصويبة صاروخية من محمد سالم، هدف متقن من ركلة حرة لـ إمام عاشور.. اختر أفضل هدف في الجولة 13 من دوري nile".

تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile، مساء الأحد المقبل، بـ4 مواجهات نارية على أن تستكمل منافسات الجولة يومي الاثنين والثلاثاء.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدورىالأحد 16 فبرايرالزمالك مع بتروجت 4 مساء

سموحة مع البنك الأهلى 4 مساء

الإسماعيلى مع الأهلى 7 مساء

حرس الحدود مع فاركو 7 مساء

الاثنين 17 فبراير

سيراميكا مع إنبى 4 مساء

مودرن سبورت مع بيراميدز 7 مساء

الاتحاد مع الجونة 7 مساء

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش مع زد 4 مساء

غزل المحلة مع المصرى 7 مساء

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.