شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس ويتأهل إلى نهائى سوبر سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نهائى كأس السوبر المصرى لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023-2024، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بالفوز على الشمس بنتيجة 3-0.

وينتظر فريق الأهلى الفائز من مباراة الزمالك وسبورتنج لمواجهته فى النهائى مساء غد السبت على نفس الصالة.

أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة عن طرح تذاكر مباريات السوبر المصرى للسيدات عن طريق شركة تذكرتى والمحدد له يومى 14، 15 فبراير الجارى.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبى على اللاعبين ويشمل (باطنة-قلب-كشف صدر-رسم قلب-قياس ضغط-صورة دم-كوليسترول-سكر-تقييم القدرة التنفسية-موجات صوتية على القلب).