شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بالموافقة على مشاركة زياد شاكر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الإسماعيلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة بشأن الموافقة على مشاركة زياد شاكر لاعب فريق الشباب في المرحلة السنية تحت 17 سنة ، وذلك بعد مراجعة التقارير والشائعات التي تثبت موقفه.

وكان الإسماعيلي قد طالب الاتحاد بالسماح له بإشراك اللاعب المذكور في المرحلة السنية تحت 17 عاما، حيث قام الاتحاد بعرض الموقف على رئيس اللجنة الطبية لديه والذي بدوره أكد على إمكانية مشاركته بشكل طبيعي.

ويتطلع الإسماعيلي للاستفادة من كل لاعبيه الشباب من خلال إشراكهم في فئات سنية أكبر بغرض تجهيزهم للصعود والمشاركة مع الفريق الأول خلال المستقبل القريب.