شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل النادي الأهلي التاريخي في معبد حتشبسوت والان مع تفاصيل الخبر

حفل النادي الأهلي التاريخي انطلق منذ قليل في معبد حتشبسوت، بمدينة الأقصر، والذي يكشف خلاله النادي عن تفاصيل استاد الأهلي.

يشهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي الاهلى ، وأعضاء المجلس، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات العامة والرياضية في مصر، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها الحفل التاريخي، الذي يتزامن مع زيارة نسخة كأس العالم للأندية إلى مصر.

وكان الأهلي قد تسلم رخصة الحفر وبناء الاستاد الجديد من هيئة المجتمعات العمرانية منذ ٣ أيام، بعد سداد الرسوم المالية المقررة.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن موعد بدء عملية الحفر والبناء.