شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي و الزمالك في ثالث جولات المرحلة الثانية بدوري محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت علي مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية علي صعيد الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلي علي طلائع الجيش بنتيجة 35-21 والزمالك علي سموحة 27-20 .

يشارك فى هذه المرحلة 8 أندية هي حسب ترتيب المرحلة الأولى: الزمالك والأهلي والبنك الأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والزهور.

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .