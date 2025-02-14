شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر الأبرز.. 4 لاعبين ينتظرون الفرصة مع بيسيرو في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 4 لاعبين داخل نادى الزمالك الحصول على فرصتهم في المشاركة بالمباريات بعد رحيل السويسري كريستيان جروس، وتولى البرتغالى جوزيه بيسيرو القيادة الفنية الجديدة للقلعة البيضاء.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين الذين ينتظرون الفرصة مع بيسيرو ، مهاب ياسر الذى تم تهميشه من قبل الأجهزة الفنية السابقة للقلعة البيضاء حيث يمنى اللاعب نفسه بالمشاركة في المباريات مع الخواجة البرتغالى وإثبات جدارته بارتداء القميص الأبيض.

نفس الحال ينطبق على سيف فاروق جعفر الذى ابتعد عن المشاركة في مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية،وينتظر اللاعب رصاصة الرحمة مع القيادة الفنية الجديدة وتولى البرتغالى بيسيرو تدريب الفريق الأبيض.

محمد عاطف يعتبر أيضاً من اللاعبين الذين لم يحصلون على فرصة كاملة في الزمالك،وينتظر التدريب تحت قيادة بيسيرو ولفت نظره من أجل حجز مكان في التشكيل الأساسي للقلعة البيضاء وكذلك زميله في الفريق المدافع مصطفى الزناري.

وجمع بيسيرو معلومات وتقارير عن لاعبى الفريق، قبل قدومه إلى القاهرة، ليكون على دراية بالفريق على أن يقود الفريق في مواجهة بتروجت المقبلة.

كما يجمع الزمالك الثنائي عبد الله السعيد وبيسيرو مرة أخرى، بعد أن اجتمعا من قبل في فريق واحد، وقت كان الخواجة مدربا للأهلى، وكان عبد الله لاعبا في الأحمر، والسعيد كان لاعبا في الأهلى في الفترة من 2011 الى 2018 ، فىالوقت الذى تولى فيه بيسيرو تدريب الأهلى في الفترة من أكتوبر 2015، حتى يناير 2016.