شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الزمالك في الظهور الأول لـ بيسيرو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

ظهر البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى الجديد فى الزمالك اليوم الجمعة، فى أول مران له على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض مع جهازه المعاون بعد توليه المهمة خلفاً للسويسري كريستيان جروس الذى تم توجيه الشكر له من قبل مسئولي القلعة البيضاء.

وعقد بيسيرو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، طالبهم خلالها بالعمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وحصد المزيد من البطولات، وشدد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مصلحة الفريق.

وأكد البرتغالى جوزيه بيسيرو للاعبين على سعادته بالعمل داخل القلعة البيضاء، مشيراً إلى سعيه لتحقيق البطولات لنادي الزمالك، وهو ما سيتحقق بالعمل والتعاون بين الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد المنطومة.

ورحب عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق واللاعبون، بالبرتغالي جوزيه بيسيرو خلال المران الأول له مع الفريق عقب توليه المسؤولية بشكل رسمي بعد إعلان إدارة النادي التعاقد مع المدرب البرتغالي لمدة موسم ونصف.

وأدى أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل أرضية الملعب على هامش المران وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة في الركبة، بينما يشكو مصطفى شلبي من إصابة عضلية، وفي نفس السياق واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من خلال أداء التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



مساعد بيسيرو



مهاب ياسر



ناصر منسي



المدرب الجديد



الونش وفتوح



أيمن عبد العزيز وناصر ماهر



أيمن عبد العزيز



بيسيرو المدرب



بيسيرو مدرب الزمالك الجديد



بيسيرو يصافح اللاعبين



بيسيرو



ثلاثى الزمالك



زيزو



سيف الجزيري



شيكا وبيسيرو



شيكابالا ودونجا



شيكابالا