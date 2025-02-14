شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الجونة 2 /1 واتحاد بسيون يفوز على الطيران بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالنادى المصرى البورسعيدى فوزا مهما على الجونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة صراع الهبوط في دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق المصرى رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم إلى المركز الثانى عشر بترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى فريق الجونة عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفى مباراة أخرى فاز فريق اتحاد بسيون على فريق الطيران بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة رفع اتحاد بسيون رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادى عشر، بينما توقف رصيد الطيران عند النقطة 15 وتراجع إلى المركز الثالث.

وفى آخر المباريات تعادل فريق بالم هيلز مع إنبى بدون أهداف، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ورفع بالم هيلز رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع إنبى رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

ترتيب دورى الكرة النسائية مرحلة الهبوط بعد الجولة الثالثة..

11 اتحاد بسيون 18 نقطة

12 المصرى 15 نقطة

13 الطيران 15 نقطة

14 إنبى 13 نقطة

15 الجونة 11 نقطة

16 بالم هيلز 11 نقطة

17 الاتحاد السكندرى 7 نقاط