الامارات | «يونايتد» يهزم «غلف إف سي» في دوري الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق يونايتد على ضيفه «غلف إف سي» بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ملعب مدينة دبي الرياضية ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد يونايتد إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد «غلف إف سي» عن ست نقاط.



سجل للفائز الأرجنتيني لويس توريس في الدقيقة (52) والبرازيلي ادريان دا سيلفا (74)، فيما سجل لفريق «غلف اف سي» التشادي أنور سوسال (6).