اخبار الرياضه

الامارات | «يونايتد» يهزم «غلف إف سي» في دوري الدرجة الأولى

0 نشر
محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | «يونايتد» يهزم «غلف إف سي» في دوري الدرجة الأولى 1/2
  • الامارات | «يونايتد» يهزم «غلف إف سي» في دوري الدرجة الأولى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «يونايتد» يهزم «غلف إف سي» في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق يونايتد على ضيفه «غلف إف سي» بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ملعب مدينة دبي ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد يونايتد إلى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد «غلف إف سي» عن ست نقاط.
 
سجل للفائز الأرجنتيني لويس توريس في الدقيقة (52) والبرازيلي ادريان دا سيلفا (74)، فيما سجل لفريق «غلف اف سي» التشادي أنور سوسال (6).

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا