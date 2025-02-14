شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن يعلن عن تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة وجهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، التعاقد مع الجزائري عبد الحق بن شيخة لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالتالي:

عبد الحليم علي - مدير الكرة

عبد الحق بن شيخة - المدير الفني

فريد زميتي - مدرب

أحمد صالح - مدرب

دانيال خيمينيز - مدرب

فريد بلملاط - مدرب حراس

كمال بوجنان - المعد البدني

محلل الأداء - سيصل مصر خلال أيام

ويمتلك بن شيخة والذي تولى مهمة تدريب المنتخب الجزائري الأول عام 2010، مسيرة تدريبية كبيرة و حافلة أبرزها اتحاد العاصمة الجزائري والذي حقق معه لقبي الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الافريقي كما حصد لقب كأس السوبر الإفريقي أيضاً مع فريق نهضة بركان وكأس تنزانيا مع فريق سيمبا كما حقق 3 ألقاب مع فريق شباب بلوزداد وكأس قطر مع فريق أم صلال وبطولة تونس مع فريق الإفريقي التونسي وله تجارب مميزة وعديدة مع أندية كثيرة أبرزها اتحاد كلباء الإماراتي وشبيبة القبائل والرجاء البيضاوي واتحاد طنجة والمغرب التطواني والدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر وغيرهم.