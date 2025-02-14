شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: الكل يشيد باستقبال الأهلى لكأس العالم للأندية وافتتاح الاستاد بعد 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مرتجى أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلى، أن التجهيزات لهذه الاحتفالية دام أكثر من شهرين، ليكون استقبال نسخة كأس العالم للأندية بهذه الحفاوة والجميع يشيد بها.

وقال خالد مرتجى في تصريحات تليفزيونية: "فخور بانتمائى للنادى الأهلى، والتنظيم لهذه الحفل منذ شهرين ليكون بهذا الشكل الذى يكون فخرا لنا أمام العالم كله، والكل يشيد بهذا الاستقبال وهى رابع دولة تستقبل نسخة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "وجود النادى الأهلى في المباراة الافتتاحية شيء رائع ونعمة كبيرة وتم تقديم الافتتاح 24 ساعة ليكون يوم 14 وليس 15، في الثامنة مساء وسيكون يوم السبت".

وتابع: "يكفى فخرا أن يكون هناك نادى مصري يشارك في النسخة الأولى لهذه البطولة، وكمان سيكون في المباراة الافتتاحية، ولذلك سيتم تدعيم الفريق بشكل مختلف ليواكب هذا الحدث خاصة أن جماهيرنا لا ترضى إلا بالفوز والبطولات".

وأوضح: "التخطيط لبطولة كأس العالم للأندية، سيكون بالتدريج بأن هدفنا في البداية أننا نتأهل من دور المجموعات ثم العمل على كل مباراة على حدة، وأى لاعب سيرتدى تيشيرت الأهلى سيكون على قدر المسئولية".

وأضاف: "مارسيل كولر بالتأكيد سيكون هدفه إسعاد جماهير الأهلى وتحقيق البطولات وهو يسعى دائما لتحقيق أهداف الأهلى وهو مدرب كبير ويدرك أهمية هذه البطولة للجماهير".

وتابع: "استاد الأهلى هو حلم كل أهلاوى ويسع لـ42 ألف مشجع قابلة للزيادة فيما بعد، وخدنا وعد من شركة "القلعة الحمراء" أنه سيكون جاهزا لاستقبال أول مباراة خلال 4 سنوات".