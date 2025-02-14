شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يقتحم قائمة برتغاليين على رأس القيادة الفنية في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قائمة البرتغاليين الذين قادوا الزمالك على مر العصور، ليكون ثامن مدرب يقود أبناء ميت عقبة.

وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو تدريبات الأبيض التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأصبح البرتغالى بيسيرو ثامن مدرب برتغالى يتولى القيادة الفنية للأبيض على مر تاريخه، بعدما وقع على عقود تدريب الفريق موسم ونصف، نستعرضهم في التقرير التالى..

1- نيلو فينجادا (ولاية واحدة) 2003-2004

2- مانويل كاجودا (ولاية واحدة) 2006

3- جورفان فييرا (ولاية واحدة) 2012 - 2013

3- جايمي باتشيكو (ولايتان) 2014-2015، 2020-2021

4- جوسفالدو فيريرا (3 ولايات) 2015، 2022-2023، 2023

5- أجوستو إيناسيو (ولاية واحدة) 2017

6- جوزيه جوميز (ولاية واحدة) 2024

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، عن رحيل السويسرى كريستيان جروس عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، بعد التعاقد مع البرتغالى جوزيه بيسيرو لتولى قيادة الفريق.

ونشرت صفحة الزمالك صورة كريستيان جروس، معلقين عليها: "شكرًا على كل ما قدمته ونتمنى لك التوفيق دائمًا".