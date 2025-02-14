الامارات | الزمالك يعيّن المدرب البرتغالي بيسيرو خلفاً لغروس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الزمالك ثالث ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا خلفا للسويسري المقال كريستيان غروس، وفقا لما أعلن الجمعة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الزمالك إنه «بعد ترشيح وتوصية لجنة التخطيط الرياضي لعدد من السير الذاتية للمدربين، (قرر) تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا للزمالك لمدة موسم ونصف».

ويأتي التعاقد مع بيسيرو بعد قرار إقالة غروس الذي عُيّن في ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي الآخر جوزيه غوميش الذي انتقل إلى تدريب الفتح السعودي.

وقاد غروس الزمالك في 14 مباراة فقط، حقق خلالها 9 انتصارات و3 تعادلات وهزيمتين.

وستكون هذه المرة الثانية التي يعمل فيها بيسيرو في مصر بعد أن قاد الأهلي من قبل في موسم 2015-2016، وتحديدا بين أكتوبر 2015 ويناير 2016 قبل أن يتقدم باستقالته ويرحل لتدريب بورتو البرتغالي.

وسبق لبيسيرو (64 عاما) تدريب ناسيونال وسبورتينغ وبراغا وبورتو وفيتوريا غيمارايش بالبرتغال، بالإضافة لباناثينايكوس اليوناني ورابيد بوخارست الروماني والهلال السعودي والوحدة والشارقة الإماراتيين، كما درب منتخبات السعودية وفنزويلا ونيجيريا.

وكانت آخر مهام بيسيرو التدريبية هي قيادة منتخب نيجيريا في الفترة من 2022 إلى 2024، وحصد معه المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية 2023 التي أقيمت في ساحل العاج بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض.

لم يدرب أي فريق أو منتخب منذ رحيله عن نيجيريا في مارس الماضي.