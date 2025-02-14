بطولة إنكلترا: غوارديولا يكشف مشاكل سيتي "المتعددة الأوجه"

الرياص - اسماء السيد - لندن : أقر المدرب الإسباني بيب غوارديولا الجمعة أن مانشستر سيتي لا يظهر ارتياحا في الاستحواذ كما كان سابقا، إضافة الى معاناته من الناحية البدنية لمقارعة خصومه في الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبعد أن هيمن سيتي على الكرة الانكليزية لفترات طويلة من العقد الاخير من خلال أسلوبه المبني على الاستحواذ، تراجع أداؤه بشكل مضطرد هذا الموسم.

وفقد بطل إنكلترا في ستة من المواسم السبعة الاخيرة حظوظه واقعيا بالمنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع.

كذلك، يواجه سيتي مهمة عسيرة لبلوغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا بعد خسارته على أرضه امام ريال مدريد الإسباني (2 3) في ذهاب الملحق المؤهل، بعدما كان متقدما 2 1 حتى الدقيقة 86.

وقال غوارديولا للمراسلين قبيل مباراة فريقه الصعبة أمام نيوكاسل في الدوري المحلي إن مشاكل سيتي "متعددة الأوجه".

وأوضح "إنها كل شيء، إنها ليست مسألة واحدة. لو كانت مسألة واحدة، فسيكون من السهل حلها.

وتابع "كنا مرتاحين للغاية مع الكرة والآن لا نشعر بنفس القدر من الراحة عندما تكون الكرة بحوزتنا، وبما أنه لا يحدث ذلك، يتعين علينا الاستفادة من قوتنا البدنية لكن قوتنا البدنية ليست مثل الفرق الأخرى".

وأضاف "نعلم أن الدوري يتقدم خطوة إلى الأمام مع جميع الفرق ونحن نتراجع بعض الشيء مقارنة بالمواسم السابقة".

وذكر غوارديولا أن المدافع السويسري مانويل أكانجي سيغيب لفترة تصل الى 10 أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد ريال.

وأوضح "سيخضع لجراحة السبت وسيغيب بين ثمانية وعشرة أسابيع" منوها بـ "المجهود المذهل" لأكانجي خلال أزمة الفريق الدفاعية هذا الموسم.