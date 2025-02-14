شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في كأس الأمم للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد موعد مباراة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين أمام جنوب أفريقيا، في الجولة الأولى من التصفيات، حيث تقام مباراتي التصفيات في الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس.

وأوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين عن وقوع منتخب مصر في مواجهة جنوب أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخب الجزائر أمام الفائز من جامبيا أمام الجابون، لتحديد المتأهل الثاني لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نتيجة قرعة بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، والمقررة إقامتها في أغسطس بدلاً من فبراير، وستقام المباريات في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

جاءت مجموعات أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كينيا – المغرب – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – زامبيا.

المجموعة الثانية: تنزانيا – مدغشقر – موريتانيا – بوركينا فاسو – إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة: أوغندا – النيجر – غينيا – المتأهل من التصفيات (2) – المتأهل من التصفيات (1).

المجموعة الرابعة: السنغال – الكونغو – السودان – نيجيريا.

كما تشارك سبع دول في الدورة المصغرة المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية المحليين، وهي مصر، الجزائر، جزر القمر، جنوب إفريقيا، الجابون، جامبيا، مالاوي، بينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة باتريس موتسيبي زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2025، بنسبة 75% ليحصل الفائز باللقب على 3.5 مليون دولار.