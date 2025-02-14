شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من استعادة أشرف داري وعمر كمال عبد الواحد أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر من استعادة جهود الثنائى أشرف داري وعمر كمال عبد الواحد لاعبا الفريق فى مباراة الاسماعيلى المقبلة.

ويستعد الاهلى لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخضع عمر كمال عبد الواحد لفحص طبي أثبت تعافيه من الاصابة، بعدما غاب عن مباراة بتروجت للإصابة، حيث استبعده الجهاز الفني بسبب شعور اللاعب بآلام خفيفة في العضلة الخلفية وفضّل الجهاز استبعاده خوفا من تفاقم الإصابة.

كما أصبح المغربي أشرف داري لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويرغب الأهلي في إشراك أشرف داري بمباراة الإسماعيلي حتى يكون جاهزا لمباراة القمة أمام الزمالك 22 فبراير الجاري.